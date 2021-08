Jardins do Palácio de Cristal vão ter concertos gratuitos ao ar livre

Com vista para o rio Douro, há 24 concertos para ver no terreiro da Casa do Roseiral ao final da tarde, a partir de 27 de Agosto, programados pelo Maus Hábitos.

Este ano, a música volta a ter um importante espaço na programação da Feira do Livro do Porto. Exemplo disso é o ciclo de Concertos de Bolso, com curadoria do Maus Hábitos, que regressa ao terreiro da Casa do Roseiral, nos jardins do Palácio de Cristal, a partir de 27 de Agosto.

Com vista sobre o rio Douro, os fins de tarde de Verão vão ter como banda sonora bandas de diferentes géneros e gerações, que representam o panorama musical da cidade. As actuações começam às 19.00 e têm acesso gratuito, mas requerem levantamento de bilhete no local, disponível a partir das 17.30. Cada pessoa pode levantar duas entradas, que dão acesso aos dois concertos do dia. A lotação máxima do espaço é de 120 lugares.

São estes os artistas que vai poder ouvir a partir de 27 de Agosto:

José Valente / Grutera

Little Friend / Montes

André Júlio Turquesa / Rita Braga

The Solar Corona Elektrische Maschine / O Manipulador

10 000 Russos / Summer of Hate

STAG ONE / Kali

Evols /@Palmiers

Meta / PZ

Stereoboy / Ana Deus

Ece Canli / Julius Gabriel

DON PIE PIE / O Bom, o Mau e o Azevedo

CRUA / Les Saint Armand

A Feira do Livro do Porto realiza-se nos jardins do Palácio de Cristal de 27 de Agosto a 12 de Detembro, com 78 entidades participantes e um programa que evoca Júlio Dinis, na data que assinala os 150 anos da sua morte.

