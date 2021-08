Porto vai ter dezenas de eventos gratuitos ao fim-de-semana

O programa Cultura em Expansão tem a missão de colocar a oferta cultural onde ela deve estar: em todo o lado. Após, uma pequena pausa, regressa a 27 de Agosto com um novo calendário até meados de Dezembro. Durante todos os fins-de-semana, há espectáculos gratuitos na Pasteleira, Campanhã, Miragaia e Bouça.

No primeiro evento, a 27 de Agosto no Parque da Pasteleira, o Teatro Experimental do Porto (TEP) apresenta a última peça individual do projecto Cozinha(s) de Catarina Barros. Cabe agora a Raquel S., dramaturga e dramaturgista, ocupar a cozinha instalada na carrinha do TEP, apresentando a sua criação original.

Também a 27 de Agosto, no Reservatório da Pasteleira, a editora Príncipe Discos regressa ao Porto com uma festa que assinala os seus dez anos de existência, num programa que inclui DJ Marfox e o colectivo RS Produções. Para terminar o fim-de-semana, a 28 de Agosto, o Pavilhão do Calvário em Campanhã acolhe a primeira de três sessões de contos, conduzidas pelos contadores de histórias profissionais Carlos Marques e Thomas Bakk.

© Marta Pina A Príncipe Discos celebra dez anos com uma actuação do mestre DJ Marfox

Até Dezembro, haverá concertos de B Fachada (11 de Setembro), Pop Dell’Arte (30 Outubro), Alexandre Soares com Audrey Chen (13 Novembro), Kussondulola (5 de Setembro), Liz Kosack (15 Outubro), Grupo Operário do Ruído (12 Dezembro), do colectivo Impermanence de Susana Santos Silva (17 de Setembro) e do projecto OGRE electric de Maria João (13 Novembro).

Na música, destaca-se também o projecto Transmissão, desenvolvido por Frankão (O Gringo Sou Eu) com jovens da Pasteleira, e o projecto Obras Portuenses da Década de 20, um desafio lançado pela Sonoscopia a quatro compositores para uma reflexão musical que espelhe aquilo que é a vida no Porto de hoje. O resultado, da autoria de Ângela da Ponte (Bouça), Igor C. Silva (Miragaia), José Alberto Gomes (Pasteleira) e Sara Carvalho (Campanhã), poderá ser conhecido em quatro momentos diferentes (18 de Setembro, 16 de Outubro, 5 e 20 de Novembro).



Na área da dança, Rafael Alvarez desenvolverá Wave Dance Lab + 55 Anos, um projecto de formação e criação coreográfica para maiores de 55 anos, que desafia moradores da Pasteleira a desenvolver diferentes materiais coreográficos, a ser apresentados no dia 10 de Setembro.

Na área do teatro, a actriz e encenadora Rita Morais desenvolverá Arquivo Presente do Porto, um encontro entre artistas portuenses contemporâneos, que pretende resultar num espectáculo que explora a relação entre o passado e o futuro, entre o artista e a sociedade. Inês Garrido apresentará o resultado de PARALLAX — A aparente deslocação de um objecto devido à alteração na posição do observador, uma reflexão sobre a ideia de identidade desenvolvida ao longo de seis meses com as comunidades da Pasteleira.



Destaque ainda para o projecto Sardinheira, de Amarante Abramovici e Raquel S., centrado no bairro da Bouça, a ser apresentado a 26 de Novembro, assim como a·jun·ta·men·to, uma residência criada e dirigida pela ondamarela, que reúne as comunidades de Miragaia, Bouça, Pasteleira e Campanhã. A este projecto artístico caberá o encerramento da edição de 2021 do Cultura em Expansão, a 18 de Dezembro, no Rivoli. O programa completo pode ser consultado online.

