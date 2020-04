Filmes e conversas online na Escola das Artes

Para a Escola das Artes da Universidade Católica do Porto, manter os alunos e toda a comunidade em contacto com a arte e a cultura é fundamental. Foi a pensar nisso que começaram por criar sessões onde vários professores discutiam temas artísticos, todas as quintas-feiras.

A somar a esses directos, surgem agora as CITAR Lectures, que são conferências disponibilizadas pelo Centro de Investigação em Ciências e Tecnologia das Artes, às terças-feiras. E ainda o Cineclube EA às quartas-feiras, onde serão passados filmes de ex-alunos da Católica do Porto, seguidos de uma vídeo-conferência com o autor de cada filme. Este espaço vai arrancar no dia 15 de Abril com o filme Quem me dera em vez de uma câmara ter uma mosca de Cláudia Craveiro Santos.

A próxima sessão de conversas é já esta quinta-feira, 16 de Abril, e tem como tema a composição sonora e musical contemporânea, contando com a presença dos investigadores José Alberto Gomes e Diogo Tudela. Está também agendada para a semana seguinte o debate "O cinema dentro do Museu" com os professores Daniel Ribas e Nuno Crespo, e, no dia 30 de Abril, uma discussão sobre a relevância de esculturas sonoras nos domínios da arte e da música contemporânea.

Pode acompanhar as conversas na página de Facebook, site ou YouTube da Escola das Artes. As sessões começam às 17.00 e depois continuarão disponíveis online.

