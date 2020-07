Foi você que pediu cookies de chocolate e manteiga de amendoim?

O projecto Cookies da Zazá é mais um dos que nasceu no período de quarentena, quando Zaira Bosco decidiu mudar o rumo da sua vida profissional e realizar o sonho de fazer cookies.

Crocantes por fora e macias por dentro, as receitas das cookies são originais e estão a fazer sucesso. Actualmente há 13 sabores disponíveis, cada um com um "nome e personalidade próprios", explica.

O YEP, com massa de limão e chocolate branco; o YOLO, com chocolate negro e avelã; e o TGIF, com chocolate de leite e manteiga de amendoim, são alguns dos que estão disponíveis, mas pode consultar a lista completa aqui. Se preferir, também é possível criar a sua própria bolacha, escolhendo três ingredientes disponíveis no menu.

Os preços começam nos 6€ (box com 6 cookies à escolha) e podem chegar aos 29€ (box com 30 cookies e gelado Ben & Jerry's). As encomendas podem ser feitas através do site ou do Instagram e as entregas são feitas em todo o país.

Em breve, o projecto Cookies da Zazá vai ter uma loja física, que "está a ser construída na Baixa do Porto".

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

+ Rebentos da quarentena: os novos projectos gastronómicos

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story