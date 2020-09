Fonseca abre centro de visitas e sala de provas em Gaia

Até agora, conhecer e provar os vinhos Fonseca era restrito à sua propriedade no Douro, a Quinta do Panascal. No entanto, com a abertura do centro de visitas e sala de provas, a experiência alarga-se agora a Vila Nova de Gaia.

A visita percorre os mais de 200 anos de história da casa e termina na sala de provas, onde é possível provar o Fonseca Bin 27, um dos vinhos de assinatura, mas não só. Este espaço funcionará como wine bar, com mais de uma dezena de referências de Porto Vintage a copo, e também experiências de degustação (a partir de 34€). Para complementar, pode contar com queijos, enchidos, amêndoas, chocolates e azeitonas.

Para dois adultos e duas crianças dos 8 aos 17 anos, o preço no centro de visitas fica por 25€. A experiência individual custa 4,50€ para os mais pequenos e 9€ para os adultos.

+ As caves de vinho do Porto que tem de conhecer

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Share the story