Fora Sunglasses abre primeira loja no Porto

Foi a dois passos da estação de São Bento que a Fora Sunglasses, uma marca portuguesa de óculos feitos à mão, nascida em 2014, abriu a primeira loja a Norte, depois de dois espaços em Lisboa.

"Já tínhamos a ideia há cerca de dois anos. Começámos a sentir que havia procura no Porto", revela Miguel Barral, fundador.



Tal como as lojas da capital, também a Fora do Porto tem uma decoração minimalista inspirada no "design escandinavo", como se lê em comunicado. Nas prateleiras estão expostos os vários modelos da marca (118€-178€), assim como as "mais de 40 lentes ZEISS de diferentes cores e características" com que os pode personalizar. "São lentes de uma marca alemã com uma qualidade muito superior", diz.

Isso mesmo: na Fora pode costumizar os seus óculos, criando um modelo único em poucas horas. O preço desse serviço varia entre os 35€ e os 60€, consoante a escolha da lente.

© DR Fora Sunglasses

