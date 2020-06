Fórum da Maia já regressou com exposição de obras da colecção municipal

O Fórum da Maia reabriu no mês passado

Mostrar a Maia e os maiatos, assim como a sua acção sobre uma paisagem simultaneamente rural e urbana, é o objectivo de Arte e Património – obras da Colecção da Câmara Municipal da Maia, exposição no Fórum da Maia que a 19 de Maio acompanhou a reabertura deste espaço cultural. Através do trabalho de mais de 20 artistas, muitos deles oriundos da Maia, pretende-se reflectir sobre as várias facetas da cidade, “desde uma fortíssima mancha agrícola até à força industrial e residencial”, lê-se em comunicado de imprensa.

Há quatro núcleos temáticos que constituem a exposição: o “centro simbólico mas também político do território”, traduzidos na Praça do Município e os edifícios onde funcionavam, anteriormente, os Paços do Concelho; “as pessoas, património tantas vezes esquecido de um território e de uma cultura” e intervenientes essenciais na cidade; “os trabalhos, tradicionais ou não”, e “o património arquitectónico como marca indelével na paisagem”.

Pode visitar a exposição de forma gratuita até 13 de Setembro, entre as 10.00 e as 22.00, tomando as medidas de segurança recomendadas: uso de máscara, higienização das mãos, distância de segurança de dois metros entre visitantes, lotação limitada definida e necessidade de autorização por parte dos supervisores para entrar em cada galeria.

