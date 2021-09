Foursoul lança colecção cápsula em colaboração com Inês Torcato

Criar colaborações com "artistas nacionais que prometem continuar a revolucionar o panorama actual da moda" é um "grande passo" para a marca portuguesa de roupa Foursoul, lê-se em comunicado. A primeira parceria é com a jovem criadora portuense Inês Torcato, que ao longo dos anos tem vindo a revelar-se um nome importante, especialmente quando se fala de moda sem género. O resultado é The Time Capsule, uma colecção cápsula que estará à venda online.

Esta é, como o nome indica, uma colecção sobre o tempo "da mudança, de agir, de quebrar barreiras e estereótipos, de fazer acontecer". Estes ideais reflectem-se em peças versáteis, modernas, facilmente conjugáveis, com uma estética marcada por uma reinterpretação moderna do streetwear.

Isto significa que vai encontrar hoodies, t-shirts, camisas e parkas, em silhuetas oversized, ideais para qualquer género. Existem ainda alguns elementos de alfaiataria, habitualmente utilizados pela designer nas suas colecções em nome próprio, como um blazer e calças. Mas também foram criados um vestido, uma saia, uma camisa, uma t-shirt curta e um top, com formas mais femininas. Quanto a acessórios, tudo o que vai encontrar é um modelo de bucket hat, disponível em camel, verde e verde água, as cores proeminentes da coleçcão.

"É uma colecção pensada para assumidamente marcar uma época através da roupa. É para pessoas comuns, de todas as formas e tamanhos. A moda comunica identidades e é criada por pessoas para pessoas. Neste sentido, para mim e para o meu trabalho, é muito importante que a roupa seja sem género e afirme esse papel e essa comunicação na sociedade, porque na realidade somos todos iguais", refere Inês Torcato, citada em comunicado.

© DR Foursoul x Inês Torcato

A colecção foi totalmente desenhada e produzida em Portugal, com materiais maioritariamente nacionais e naturais, como algodão orgânico e a viscose. Os preços começam nos 29,90€, com os bucket hats, e vão até aos 249,90€, com a parka oversized.

