Foz’Arte leva dez dias de arte e cultura ao Forte de São João Baptista

A arte e a cultura vão tomar conta do Forte de São João Baptista da Foz

Surgiu em 2015 para estimular o gosto pela arte na comunidade e encorajar a sua participação activa na vida cultural e artística das freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde. Cinco edições depois, o Foz’Arte regressa com a missão de sempre entre 10 e 20 de Setembro à sua casa do costume, o Forte de São João Baptista, na Foz.

O programa centra-se numa exposição colectiva que inclui pintura, fotografia, escultura e outras expressões artísticas, que pode ser vista de segunda a sexta, das 14.30 às 17.00, e ao sábado e domingo, das 15.00 às 16.30. Há visitas guiadas nos dias 12, 13, 14 e 19 das 15.00 às 19.00 (excepto a 14 de Setembro, das 14.00 às 17.00).

Além de dez dias de exposição, o Foz’Arte integra uma série de eventos artísticos e culturais acessíveis a todos: uma oficina de artes plásticas organizada pela Imaginar do Gigante (dia 13, das 10.00 às 13.00); o ciclo Foz Literária, que traz conferências, tertúlias e exposições regulares àquela zona da cidade e que, desta vez, se debruça sobre a obra de Raul Brandão (dia 16, das 18.30 às 20.00); e o espaço de fado, concerto com voz, guitarra e viola dedicado à canção portuguesa (dia 18, das 17.00 às 19.00).

A organização está a cargo da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde. Quem quiser marcar presença deverá inscrever-se através do e-mail fozarte@uf-aldoarfoznevogilde.pt. A lotação é limitada a 15 visitantes de cada vez e todas as medidas de higiene e segurança estão asseguradas. O programa completo pode ser consultado aqui.

