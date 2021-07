Fulia: a colecção que junta a Cuscuz e a Drew

Quando se anunciam colaborações entre marcas criativas, é fácil de prever que o resultado vai ser interessante. É o caso da Fulia, uma parceria entre a portuguesa Cuscuz e a brasileira Drew, que deu origem a dois modelos de bolsas artesanais, disponíveis em diferentes cores, feitas em croché.

O ponto de partida para estas bolsas foram as sensações causadas pelo maracatu, uma manifestação do folclore brasileiro, presente nos carnavais pernambucanos, que mistura dança, música e ritual de sincretismo religioso. Em comunicado, as marcas explicam que tem "uma essência que mistura elementos das culturas portuguesa, africana e indígena. Isso aproxima a colaboração dos criadores: Savio Drew é do Piauí, um estado do Brasil, e Ana Mendes [uma das fundadoras da Cuscuz] é portuguesa, e brasileira de raízes e coração".

© Matilde Cunha Cuscuz x Drew

Todos os artigos que nascem desta colaboração são artesanais, uma forma de reafirmar "o entusiasmo de ambas as marcas por este tipo de trabalho", lê-se em comunicado. O contributo da Cuscuz está "nos detalhes delicados de madeira, trabalhados à mão, e nas soluções práticas de design". Já a Drew ficou responsável pelo estilo da bolsa "leve, fresca, em croché vazado e com referência nordestina".

Ambas as marcas têm como base a sustentabilidade e a "arte de trabalhar à mão". A Drew usa restos de tecidos de fábricas para fazer as suas peças e a Cuscuz utiliza desperdícios de madeira para as suas criações e encontra "maneiras mais eficientes de utilizar o que a natureza nos oferece".

Todo o processo de criação destas bolsas fez com viajassem por várias cidades europeias e brasileiras. Tudo começou no Brasil, entre Brasília e o Rio de Janeiro, e depois as marcas reuniram-se em Lisboa, para definir o processo de criação e as matérias primas – escolha que recaiu em mixed fibres maioritariamente resgatadas de sobras de produtos anteriores das marcas.

Quando o produto foi finalizado, rumaram a uma vila de pescadores em Valência, Espanha, para o editorial fotográfico – o local foi escolhido por ter uma arquitectura semelhante ao do nordeste brasileiro –, passando, claro, por Coimbra, onde a Cuscuz foi fundada, e pelo Porto, o local em que são produzidas as bolsas.

+ Dez marcas sustentáveis portuguesas

Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal