Gaia ganha um novo espaço de escalada indoor

Com mais de 400 metros quadrados, o MURUS – The Climbing Temple é um ginásio de escalada indoor com níveis de dificuldade para iniciantes e especialistas. Foi construído com paredes Walltopia – a empresa líder e referência mundial em estruturas de escalada – e conta com uma área escalável de 265 metros quadrados e 4,5 metros de altura ao solo. Vai abrir as portas no dia 28 de Maio, no Parque Empresarial Fercopor, em Vila Nova de Gaia.

© DR / MURUS

Aqui vai encontrar uma ampla área de Boulder com oito níveis de dificuldade, composta por uma grande variedade de ângulos e mais de 70 blocos, que serão renovados todas as semanas para ciar novos desafios. Pode participar nas aulas de grupo (disponíveis para crianças ou para adultos) ou requisitar aulas com treino personalizado (desde 30€).

© DR / MURUS

Mas nem só de desafios à gravidade se faz este espaço. Também organizam workshops e actividades ao ar livre, eventos como festas de aniversário ou experiências de team building. No MURUS vai também encontrar uma área de ginásio para treinar, alongar e aquecer fora da parede de escalada, e um bar para relaxar, com wifi-gratuito e bebidas quentes e frias.

A entrada diária custa 8€, mas há descontos para estudantes (7€), para menores de 12 anos (5€), para famílias e para grupos de três ou mais pessoas. Também oferecem passes mensais, a partir de 56€ por mês. No dia da inauguração (28 de Maio), todas as entradas serão gratuitas. As reservas podem ser feitas online.

Morada: Parque Empresarial Fercopor, Avenida Vasco da Gama 774 (Vila Nova de Gaia). Contacto: 22 772 2177. Horário: Seg 14.00-22.30, Ter-Sex 10.00-22.30, Sáb-Dom e feriados 10.00-19.00.

