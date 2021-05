Há um novo parque de diversões em Gaia para miúdos e graúdos

O Hangar Fun Park apresenta-se como “o primeiro parque de diversões de segunda geração em Portugal”. Abriu as portas no final do ano passado, mas acabou por encerrar pouco tempo depois devido ao novo confinamento e às restrições da pandemia. Reabriu este ano no dia 15 de Maio, para incentivar a actividade física em miúdos e graúdos de uma forma mais divertida e descontraída.

© DR Hangar Fun Park

Aqui vai encontrar um grande conjunto de trampolins para iniciados e para os mais experientes, aliados a jogos interactivos e digitais. Mas há muitas outras actividades, como downhill ride (para descidas vertiginosas), slide down (descida vertical), dodge (defesa e ataque), circus zone (trapézio), cage ball (jogo de resistência, força e flexibilidade) ou space bag + high tower (para quem não tiver receio das alturas).

© DR Hangar Fun Park

Há uma idade mínima para entrar no parque (8 anos), mas não existe idade máxima, desde que cumpra os requisitos estabelecidos no regulamento. O Hangar Fun Park organiza aulas de grupo, eventos como festas de aniversário (a partir dos 8 anos) e experiências de team building para maiores de 18 anos. Cada bilhete dá acesso a uma hora no parque e custa entre 8,50€ (à sexta-feira) e 10€ (sábados, domingos e feriados).

© DR Hangar Fun Park

Avenida dos Arcos do Sardão, 362 e 374. Zona Industrial de Oliveira do Douro, Pavilhão E (Vila Nova de Gaia). Horário: Sex 15.30-20.00. Sáb, Dom e feriados 09.30-19.00. Contacto: 22 976 1256.

