Gaia tem um novo parque junto ao estuário do Douro

Já foi inaugurada a primeira fase do Parque de S. Paio, em Canidelo. Para já, há três hectares de terreno para descobrir, com espaços verdes e ciclovia.

É um novo local para respirar e relaxar em Vila Nova de Gaia, rodeado de verde e azul. A Câmara Municipal inaugurou esta semana a primeira fase da intervenção no Vale de S. Paio, criando assim um novo parque urbano. Para já, o Parque de S. Paio conta com três hectares disponíveis para fruição da população, com espaços verdes e de convívio, uma ciclovia e áreas de descanso.

© Câmara Municipal de Gaia Parque de S. Paio

A zona agora inaugurada é a mais próxima da Reserva Natural Local do Estuário do Douro. Segundo o site do município, o acesso à reserva "manter-se-á condicionado com as vedações existentes e maior fiscalização". "Esta era uma zona, antes de silvado, que tinha de ser preservada, obedecendo a especificidades. Na segunda fase, a mancha arbórea já está consolidada e o tipo de intervenção é diferente. Esta obra está a ser levada a cabo com respeito pelas peças emblemáticas. Estamos a fortalecer os espaços públicos abertos e disponíveis para quem quiser utilizar”, afirmou o presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues, citado em nota de imprensa.

© Junta de Freguesia de Canidelo Parque de S. Paio

Neste momento, já foram intervencionados três hectares de terreno, num total de 1,2 milhões de euros investidos. Seguir-se-ão os trabalhos numa mancha arbórea que se localiza mais no interior do parque, onde serão feitos caminhos e uma cafetaria. Toda a intervenção no Vale de S. Paio implicará um investimento de 3,5 milhões de euros.

© Câmara Municipal de Gaia Parque de S. Paio

O arquitecto responsável é Sidónio Pardal, autor de obras como o Parque da Cidade do Porto, que procurou fazer com que a vista sobre o estuário "ficasse mais expressiva”. O grande desafio foi "transformar tudo, de forma a que tudo ficasse na mesma”.

© Câmara Municipal de Gaia Parque de S. Paio

