Gaia oferece 15.000€ às melhores fotografias da cidade

A Câmara Municipal de Gaia anda à procura das melhores fotografias da cidade e do concelho. Para isso, vai lançar um concurso fotográfico para promover a participação dos cidadãos no objectivo de captar imagens inéditas num momento singular da nossa história colectiva. As candidaturas estarão abertas de 1 de Fevereiro a 31 de Março.

As seis melhores fotografias serão premiadas com um valor monetário de 2500€ cada uma, sendo que a atribuição será feita em duas categorias distintas: menores de 25 anos e restantes faixas etárias. Estas imagens vão dar origem à publicação de um livro e as fotografias premiadas serão distribuídas por mupis dispersos pelo concelho.



Apenas serão admitidas fotografias originais e inéditas, cujos direitos sejam detidos pelos candidatos e que não tenham sido submetidas, premiadas ou editadas anteriormente no âmbito de outro projecto ou concurso. Qualquer pessoa pode participar, sem restrições – desde fotógrafos profissionais a amadores, de nacionalidade portuguesa ou estrangeira. Os participantes devem apresentar-se a título individual, não serão admitidas candidaturas em nome de equipas ou pessoas colectivas.



A candidatura deverá ser enviada entre 1 de Fevereiro e 31 de Março para o email fotografiagaiatodoummundo@cm-gaia.pt, com os ficheiros em rgb ou em escalas de cinza, com um máximo de 5000 pixels no lado maior, resolução de 300 dpi, em formato jpg ou tiff. Consulte o regulamento e preencha a ficha de candidatura.

+ Gaia é candidata a Capital Europeia da Juventude em 2024

+ Leia aqui a edição gratuita da Time Out Portugal desta semana