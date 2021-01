Gaia é candidata a Capital Europeia da Juventude em 2024

Vila Nova de Gaia já formalizou a candidatura a Capital Europeia da Juventude, um processo que contou com os contributos dos jovens e da sociedade civil do concelho.

A candidatura #Gaia2024 teve início em 2018, com a apresentação pública da visão global. Seguiu-se uma Assembleia Zero, em que foram recolhidos contributos de diversos agentes do concelho. Em Setembro de 2020, as linhas orientadoras da candidatura de Vila Nova de Gaia a Capital Europeia da Juventude foram apresentadas na Assembleia da República.