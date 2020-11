Gaia vai plantar dez mil árvores até ao final de 2021

O Plano Municipal de Arborização de Vila Nova de Gaia começou em Março com algumas limitações desde o seu arranque, devido à situação de pandemia, mas ainda prossegue. No dia 7 de Novembro, contou com a ajuda de jovens voluntários que, na presença do presidente da Câmara e de alguns membros do executivo municipal, ajudaram a plantar diferentes espécies de árvores no jardim da rua Velha dos Lagos, em Vilar do Paraíso.

Plantar dez mil árvores até ao final de 2021 é a meta do Plano Municipal de Arborização, que tem um investimento aproximado de 500 mil euros. Para esta primeira fase, ainda em curso, foram escolhidos espaços verdes já existentes e próximos de habitações, ou até integrados na zona urbana. As espécies foram seleccionadas de acordo com o seu porte e as características biológicas do local a que se destinam.

Até ao momento, foram plantadas cerca de 450 árvores. Para as plantações nos locais junto do mar, foram escolhidas espécies que "suportem a salinidade e a influência do mar", explica o portal do município. As árvores e arbustos foram seleccionados atendendo à tipologia do jardim e ao seu enquadramento. Neste momento está a dar-se continuidade aos trabalhos de arborização em novas caldeiras e espaços ajardinados, tendo em conta as sugestões das juntas de freguesia e as propostas da autarquia. Estima-se que nos próximos dois a três meses se consiga "duplicar o número de plantações feitas até agora".

Quando este plano terminar, terá início um novo, que prevê a plantação de mais dez mil árvores com especificidades distintas. Desta vez, serão espécies autóctones e árvores mais jovens, destinadas a espaços de arborização ou florestação, mais protegidas da via pública.

+ Gaia vai ter um jardim sensorial

+ Gaia vai ampliar Parque da Lavandeira e recuperar a antiga estufa

+ Leia aqui a edição online e gratuita da Time Out Portugal