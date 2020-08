Gaia vai ter um jardim sensorial

O Jardim Sensorial é um dos vencedores do Gaia Orçamento Participativo Jovem 2020 (GOP+Jovem 2020) de Vila Nova de Gaia. Vai funcionar como uma fuga da realidade dentro da cidade – um local para parar, respirar e pôr os sentidos à prova.

Com inspiração na cultura oriental e na sua relação com a natureza, na harmonia e no equilíbrio, o jardim vai servir de terapia para toda a comunidade. O projecto promete despertar os cinco sentidos do corpo humano através das diferentes texturas das plantas e do solo, dos sons da água, dos pássaros, do vento, das folhas e flores, das suas cores e cheiros.

O projecto, da autoria de Érica Moreira, teve um total de 211 votos, na categoria de Criatividade, Cultura e Desporto. Este espaço vai promover a manutenção e a promoção da saúde, seja num envelhecimento mais saudável e activo, seja na manutenção e/ou reabilitação das capacidades psicomotoras.

Todos os projectos vencedores do GOP+Jovem 2020 serão inseridos no orçamento municipal para 2021 e executados nesse mesmo ano. A edição deste ano contou com um montante total de 240 mil euros, com um plafond de 40 mil euros para cada projecto. Foram submetidas 98 propostas, sendo 21 delas consideradas elegíveis pela Comissão Técnica.

+ Gaia vai ampliar Parque da Lavandeira e recuperar a antiga estufa

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Share the story