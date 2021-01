Miniso abre primeira loja portuguesa em Gaia

A marca de inspiração japonesa vai inaugurar a primeira loja em Portugal no ArrábidaShopping, em Vila Nova de Gaia, no dia 7 de Janeiro.

É a primeira das 30 lojas que a Miniso planeia abrir em Portugal. A marca de inspiração japonesa, com produtos de design simples a preços acessíveis, vai inaugurar no ArrábidaShopping uma loja com cerca de 229 metros quadrados e mais de 3000 referências. A inauguração acontece no dia 7 de Janeiro, a partir das 12.30, e os primeiros 100 clientes vão ter direito um voucher de 20% de desconto.

Na loja da Miniso, também disponível online, pode encontrar uma variedade colorida de produtos de cozinha, decoração, desporto, electrónica, saúde e beleza, material de papelaria e escritório, peluches e outros brinquedos. Além de objectos de design próprio, a Miniso cria também produtos em parceria com marcas como a Marvel, We Bare Bears, Adventure Time e Rua Sésamo.

© Miniso / Rua Sésamo

© Miniso / Marvel

Nas lojas da Miniso, as novidades chegam semanalmente. A marca conta com uma equipa de designers de países como o Japão, Espanha, Dinamarca, Finlândia, Noruega e Coreia do Sul, que integram a MINISO Original Design Academy. O resultado destas mentes criativas já trouxe à marca prémios nos Red Dot Design Awards 2020, iF Design Award e A’ Design Awards.

© Miniso / We Bare Bears

© Miniso Canecas coelho e gato a 5,99€

A Miniso foi fundada pelo empresário chinês Ye Guofu e o designer japonês Jun'ya Miyake. A primeira loja abriu na China em 2013 e actualmente a marca conta com mais de 4300 lojas em mais de 80 países e regiões, incluindo os EUA, Reino Unido, Canadá, Austrália, Espanha, Emirados Árabes Unidos, Índia e México. Segundo a nota de imprensa, a Miniso promove, de forma global, “produtos de consumo inteligente”, fiéis a uma filosofia de “simplicidade, natureza e alta qualidade”.

© DR A primeira loja da Miniso em Portugal está no ArrábidaShopping

Morada: Arrábida Shopping, Praceta de Henrique Moreira, 244 (Vila Nova de Gaia)

Horário: Todos os dias 10.00-22.00

