Gaia tem um novo museu dedicado ao vinho rosé

O Pink Palace é o sétimo museu do World of Wine, para conhecer a história, a ciência e a cultura associadas ao vinho rosé. Abre as portas a 24 de Julho.

Há um novo museu para descobrir no World of Wine (WOW), em Vila Nova de Gaia, a partir de 24 de Julho. O Pink Palace vai dar a conhecer a história e a ciência por detrás da produção do vinho rosé, mas também a cultura e o lifestyle que simboliza.

Com vários cenários optimizados para fotografias e que convidam à interacção, este vai ser "o mais excêntrico de todos os espaços do WOW". “É um conceito diferente do que já apresentámos no WOW. Está feito a pensar nas novas gerações, nas férias com que todos sonhamos e com o desejo de que aquela felicidade que sentimos nas férias nunca termine – é desse sentimento que se fala nesta experiência e que se materializa num copo de vinho rosé bebido em boa companhia”, explica Adrian Bridge, CEO do WOW, citado em comunicado.

© DR / World of Wine Pink Palace

Ao longo da experiência, serão servidas cinco bebidas: Quinta do Vale do Bragão Rosé, AIX Gran Vin de Provence Rosé, Mateus Rosé, Vértice Rosé Bruto e Croft Pink Rosé Port. As 11 salas do museu vão mostrar a diversidade deste vinho e a forma como os rosés são feitos a partir de uvas cultivadas em diferentes regiões e climas em todo o mundo, usando uma série de técnicas de vinificação.

© World of Wine O Pink Palace tem vários cenários para tirar fotografias

A este novo museu, juntam-se mais aberturas no World of Wine: o restaurante Pip, o café Maze e uma zona comercial onde estarão disponíveis as seguintes marcas: DOP – Designers of Portugal (designers de moda nacionais), Aspeto Homme (roupa para homem), Namorarte (calçado), Marita Moreno (calçado e acessórios), The Captain (roupa), Filipe Fonseca Jewellery (joalharia de autor) e Nasamotor (indústria automóvel).

+ Novo museu em Gaia conta a história da indústria têxtil e do calçado em Portugal

Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal