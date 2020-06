Gaia vai ter 60 assistentes de praia e 35 nadadores-salvadores

No Norte, a época balnear começa a 27 de Junho e termina a 30 de Agosto. As praias de Vila Nova de Gaia vão ter "assistentes de praia" e reforçar o número de nadadores-salvadores.

A partir de 27 de Junho, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia vai colocar 60 jovens como "assistentes de praia” a sensibilizar os utentes para as medidas de prevenção da Covid-19 nas zonas marítima e fluvial do concelho. Estes "assistentes de praia” vão ter formação e serão remunerados pelo modelo de "bolsa de verão”, para actuar ao longo dos 17 km de rio e 15 km de orla marítima. O número de nadadores-salvadores será também reforçado, contando com um total de 35.

Até 30 de Agosto, está previsto um alargamento das zonas de concessão, para que haja mais espaço e mais praias sejam vigiadas. A somar a estas medidas, a adesão ao sistema de semáforo é uma opção, caso o seu uso venha a ser generalizado. A autarquia pretende ainda garantir a segurança dos utentes colocando postos de higienização das mãos à entrada das praias e módulos de casas de banho.

Também está a ser estudado um novo protocolo com as corporações de bombeiros locais, pela sua proximidade com as praias, e o município prevê criar espaços e eventos paralelos na época balnear, de forma a "tirar gente da praia, oferecendo alternativas”. Entre as ideias, está a possibilidade de colocar zonas relvadas e chuveiros no Parque da Lavandeira e no Parque Biológico de Gaia.

