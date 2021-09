Galeria Municipal do Porto apresenta novas exposições com entrada livre

A Galeria Municipal do Porto vai receber duas novas exposições, para visitar entre 18 de Setembro e 21 de Novembro, com entrada gratuita.

Os dois novos projectos expositivos da Galeria Municipal do Porto serão inaugurados a 18 de Setembro. Os novos babilónios / Atravessar a fronteira de Pedro G. Romero e Pandemic / I Don’t Know Karate, but I Know Ka-Razor! de Filipe Marques podem ser visitados até 21 de Novembro, com entrada livre.

O artista e curador Pedro G. Romero propõe um projecto multidisciplinar, desenvolvido pela Internacional Situacionista em torno do projecto “New Babylon” de Constant Nieuwenhuys. A exposição Os novos babilónios / Atravessar a fronteira explora ideias como a psicogeografia, a deriva ou o urbanismo unitário, na sua relação com grupos nómadas, etnias ciganas, flamencos, exilados políticos e libertários. Esta investigação procura explorar a sua genealogia, questionando a nossa percepção sobre o campo sensível destes grupos, tendo como ponto de partida a cidade do Porto e o contexto transfronteiriço peninsular.

O projecto expositivo Pandemic / I Don’t Know Karate, but I Know Ka-Razor! resulta de um convite da Galeria Municipal a Filipe Marques, para questionar conceitos presentes na sua obra, como a fragilidade, a revolta e a autodestruição. Partindo de um exercício especulativo e de auto-reflexão, o artista apresenta um mundo feito por múltiplas camadas e interpretações acerca do abismo do desconhecido e da incerteza. A exposição tem curadoria de Isabeli Santiago e Juan Luis Toboso.

Galeria Municipal: Rua D. Manuel II, jardins do Palácio de Cristal. Ter-Dom 10.00-18.00. Grátis.

