A Gelataria do Porto faz anos, mas a prenda pode ser sua. Tudo o que tem de fazer é participar no concurso que a marca acaba de lançar para celebrar o terceiro aniversário, com um prémio ao qual é difícil de resistir. Todos os dias úteis, entre 1 de Julho e 30 de Setembro, o vencedor deste passatempo terá direito a uma bola de gelado, em copo ou em cone, do sabor que preferir entre os disponíveis totalmente grátis.

Para concorrer e habilitar-se a um total de 65 gelados, segundo o regulamento da competição, só precisa de se deslocar a esta gelataria, na Rua de Cedofeita, “e consumir pelo menos um dos seguintes produtos: gelados em cone ou copo, copas de gelado, gelados “spaghetti”, crepes ou waffles”. Depois é pedir a factura, à qual tem de tirar uma fotografia ou digitalizar, e submeter no site da marca. O concurso está aberto até 30 de Junho. Durante este período pode anexar quantas facturas quiser, aumentando assim as possibilidades de ganhar.

O vencedor, escolhido de forma aleatória, será revelado a 1 de Julho nas redes sociais da Gelataria. Depois é só apresentar a factura que ganhou ao responsável do espaço quando for reclamar o seu geladinho.

