Gelataria Neveiros reabre espaço no Mercado Bom Sucesso

O Mercado do Bom Sucesso é a casa de vários negócios com alma portuguesa (e portuense). Entre eles está a Gelataria Neveiros que, recentemente, reabriu o seu ponto de venda com uma nova cara e novidades no menu, como as cookies geladas, os picolés e os sacolés.

Esta mudança foi inserida na renovação do próprio mercado, que agora se apresenta com "um conceito mais alinhado com as origens que remontam a 1952", explicam os responsáveis pela gelataria portuense, que conta com mais de sete décadas de história.

Agora, no espaço da Neveiros, além de encontrar uma vitrine de gelado, com capacidade para 18 sabores, também vai poder apreciar outra vitrine dedicada aos bolos de gelado, um produto icónico da marca.

Foram também introduzidos novos utensílios, mais amigos do ambiente, como as home box e as colheres feitas em material totalmente compostável. As caixas isotérmicas – para quem quiser levar o gelado para casa – são de espessura reduzida, uma forma de optimizar espaço e evitar o desperdício de materiais.

Existem também algumas novidades no menu, nomeadamente as cookies geladas (3€/unidade), com pepitas de chocolate e recheadas com gelado, disponíveis em três sabores diferentes: stracciatella, morango e chocolate, com cobertura de chocolate malagueta ou cobertura de amendoim tostado. Pode comprar à unidade, em caixas de três (8,50€) ou em packs de três mini cookies (3€), é só escolher.

Outra novidade são os picolés e os sacolés, ambos a 2€. Feitos exactamente da mesma forma que são produzidos os gelados da marca, foram pensados como "um produto super apelativo para mais pequenos e que dá cor e sabor aos nossos dias".

Os bolos gelados (a partir de 18€) – morango, caramelo, chocolate e framboesa – também estão à venda nesta loja, juntamente com o bolo gelado & brownie (15€) e bolo de gelado & pão-de-ló (15€), duas reinterpretações do clássico. E, claro, não faltam gelados para provar em copo ou cone (a partir de 2€).

Praça Bom Sucesso, 74/90 (Mercado Bom Sucesso). 22 537 00 05. Dom-Qui 10.00-23.00; Sex-Sáb 10.00-00.00.

