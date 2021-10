Gerês vai ter um festival de caminhadas guiadas

Durante um fim-de-semana, vai poder conhecer alguns dos locais mais especiais do Norte do país, através de um conjunto de caminhadas guiadas no Gerês.

Há festivais para tudo, mas este é dos bons. Sem filas, sem confusão e sem barulho, com música oferecida pelas aves e pelo vento a acariciar as árvores. A oitava edição do Festival de Caminhadas do Gerês ocupa o fim-de-semana de 9 e 10 de Outubro com duas caminhadas por dia. É uma boa oportunidade para percorrer alguns dos melhores trilhos de montanha do país e descobrir locais especiais, acompanhado por guias locais.

Nesta edição, o festival decorre ao longo da aldeia de Campo do Gerês. Os trilhos são circulares, com várias extensões e graus de dificuldade, por isso todos podem participar – até quem faz do sofá uma filosofia de vida. Tal como em edições anteriores, o final das caminhadas é altura de comida e convívio, com a oferta de um caldo no pote, feito à moda antiga, e da tradicional malga.

O festival é organizado pela associação Gerês Viver Turismo, com o apoio da Câmara Municipal de Terras de Bouro. Para participantes alojados em estabelecimentos aderentes, a inscrição é feita directamente no alojamento. Para participantes externos, a inscrição é realizada com a associação Gerês Viver Turismo até 3 de Outubro, através deste link, com o valor de 7,50€ para um dia ou 10€ para os dois dias. A inscrição inclui seguro e serviço de guia.

