Numa altura em que se assinalam os 200 anos da Revolução Liberal, o historiador vai mostrar alguns dos locais mais emblemáticos com um passeio no dia 23 de Agosto.

"Nos Caminhos da Revolução Liberal" é o próximo percurso da série "Passeios da Memória", que será conduzido pelo escritor, jornalista e historiador Germano Silva, autor de vários livros de história da cidade do Porto. O evento é dinamizado pela Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto.

No domingo, dia 23 de Agosto, os participantes poderão conhecer os sítios mais emblemáticos ligados à Revolução Liberal, numa altura em que se assinalam os 200 anos da data histórica. O passeio começa às 10.00, na Praça da República, e termina duas horas depois, por volta do meio-dia, na Praça da Liberdade, o lugar onde foi declarada a Revolução Liberal, em 1820.

As inscrições têm o valor de 10€ e podem ser feitas através do e-mail homens.deletras@gmail.com ou do número 912 080 731. Aos participantes será oferecido um livro da Colecção "Porto, Porto" da Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto.

