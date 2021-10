Germano Silva mostra acervo sobre o Porto na Casa do Infante

São histórias dentro da história do Porto, são 70 anos de trabalho e de recolha para a constituição de um acervo que traz memórias e conhecimentos de diferentes períodos da vida da cidade. O vasto e valioso conjunto documental que Germano Silva tem vindo a reunir está agora disponível para todos, com a integração do seu acervo no Arquivo Histórico Municipal do Porto, em exposição na Casa do Infante a partir de 29 de Outubro e até 16 de Janeiro de 2022.

Construída com a sua cumplicidade, a exposição Germano Arquivo propõe "descobrir os objectos mais singulares deste espólio, mas sobretudo permitir ouvir os relatos do coleccionador na primeira pessoa e as curiosas histórias que deles emanam", lê-se no site do Museu da Cidade. São manuscritos, monografias impressas, correspondência recebida, cartazes, recortes de jornais, álbuns de fotografias e documentos que condensam desde episódios da maior relevância, até histórias da vida mais rotineira.

Germano Silva é um dos maiores conhecedores da história e tradições da Invicta. Ao longo das décadas em que trabalhou no Jornal de Notícias, começou a adquirir uma série de documentos, contactando com alfarrabistas e calcorreando a cidade. Esta é a segunda doação que faz ao Arquivo Municipal do Porto – a primeira realizou-se em 2001 e em 2016 daria origem à exposição O Porto no Coração, na Casa do Infante. Este ano, e por ocasião da celebração do seu nonagésimo aniversário, é novamente na Casa do Infante que apresenta uma exposição.

Germano Arquivo será inaugurada a 29 de Outubro, às 18.30, com a sua presença e com a actuação do Rancho Folclórico do Porto. Vai estar patente no Gabinete do Tempo da Casa do Infante até 16 de Janeiro de 2022, com entrada gratuita, de terça-feira a domingo, das 10.00 às 17.30, encerrando às segundas e feriados.

Casa do Infante: Rua da Alfândega, 10 (Porto). De 29 de Outubro 2021 a 16 de Janeiro 2022, Ter-Dom 10.00-17.30. Grátis.

