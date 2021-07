Germano Silva doa acervo documental à cidade do Porto

O escritor, jornalista e historiador Germano Silva é um dos maiores conhecedores do Porto e das suas histórias. O vasto e valioso conjunto documental que tem vindo a reunir há mais de 70 anos deverá ficar brevemente disponível para todos, com a integração do seu acervo documental no Arquivo Histórico Municipal do Porto, na Casa do Infante.

Germano Silva propôs a doação, a favor da Câmara Municipal do Porto e para custódia do Arquivo Histórico Municipal do Porto, de um conjunto de documentos que, ao longo de anos, foi reunindo como coleccionador e bibliófilo através de alfarrabistas, antiquários e leilões.

Trata-se de um acervo “rico em informação sobre o Porto, desde as suas obras de arte a estórias e episódios da vivência quotidiana da cidade”, lê-se no portal municipal. A riqueza e variedade dos documentos vai contribuir para “conhecer melhor e compreender a vida da cidade do Porto”.

Faz parte deste conjunto documental diversa correspondência recebida, recortes de jornais, apontamentos manuscritos, monografias impressas, cartazes, entre outros documentos.

