‘Glória’ é a primeira série original portuguesa da Netflix

Depois de muito se especular quando chegaria o momento, a Netflix confirmou que estão em curso as gravações da primeira série original portuguesa para a plataforma de streaming. O novo projecto realizado por Tiago Guedes e escrito por Pedro Lopes chama-se Glória e é produzido pela SPi em co-produção com a RTP.

A série, que terá no elenco Victoria Guerra, Adriano Luz, Afonso Pimentel, Joana Ribeiro, Inês Castel-Branco e Carloto Cotta, entre outros, passa-se nos anos 1960, na pequena aldeia de Glória, no Ribatejo. É lá que está instalada a RARET, um centro de transmissões americano que emite propaganda ocidental para o bloco de leste. Um engenheiro com ligações ao Estado Novo terá de assumir missões de espionagem que poderão implicar um desfecho diferente para a história do país e do mundo.

Nuno Artur Silva, secretário de Estado de cinema, audiovisual e media, saudou a primeira co-produção de uma produtora nacional com a plataforma de streaming, esperando que esta seja “seguida de muitos outros projectos que venham dar visibilidade à criatividade de argumentistas, realizadores e produtores portugueses, e imprimir ao cinema e audiovisual do país um novo dinamismo”.

Por sua vez, José Amaral, director-executivo da SPi, afirma que a nova série se insere numa “visão estratégica de expansão internacional” e que se trata de um novo ciclo para o mercado audiovisual português. Já José Fragoso, director da RTP, acredita que a rodagem desta nova produção representa “a chegada da ficção portuguesa a um novo patamar de qualidade e exigência”.

Até ao momento, ainda não se sabe quando está prevista a estreia da série.

