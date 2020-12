Glutenfreak, o novo paraíso sem glúten no Porto

Para as pessoas com doença celíaca, uma intolerância alimentar crónica e permanente ao glúten, fazer uma refeição fora de casa pode ser um pesadelo. Felizmente, há cada vez mais opções no Porto para quem precisa de recorrer a produtos e refeições sem glúten.

O Glutenfreak abriu este mês na Rua da Torrinha. É um espaço "100% sem glúten, seguro para celíacos e para todos que queiram usufruir de um lanche ou uma refeição deliciosa", diz-nos Liliana Sousa, a proprietária, que é celíaca. Com formação em Ciência de Computadores, Liliana trabalha numa empresa tecnológica do Porto, onde é responsável pelo desenvolvimento de aplicações mobile.

Neste momento está "a tirar uma licença sabática para lançar este projecto, mas o objectivo não é deixar o mundo da tecnologia". Arriscar abrir um espaço novo numa altura tão atípica e pouco convidativa não é fácil, mas este era um sonho antigo. "Abrir um estabelecimento durante esta fase é sem dúvida um risco", confessa. Mas precisou de fazer uma pausa no trabalho e este tempo foi "aproveitado para realizar um sonho".

© DR O Glutenfreak fica na Rua da Torrinha

No Glutenfreak, que funciona como café, restaurante e pequena mercearia, todos os produtos são "isentos de glúten". Pode levar para casa snacks, bolachas, produtos de padaria e pastelaria, guloseimas como gomas e chocolates, e produtos congelados – desde doces, como bolos e donuts, a salgados, como rissóis, empadas, folhados e coxinhas de frango.

© DR Há hambúrgueres todos os dias

As refeições podem ser consumidas na casa ou encomendadas para take-away ou entrega via Uber Eats. Todos os dias há petiscos (moelas, bifanas, alheira) e hambúrgueres de novilho (8,50€), de salmão (8,50€) ou vegetariano (8€) em pão, acompanhados com batatas.

Ao almoço, pode encontrar pratos como alheira com grelos, ovo e batata (8,50€), salmão com legumes salteados (7,50€), bife com molho de queijo (11€), massada de peixe (8€), pataniscas com legumes (7€) ou pescada panada com arroz de feijão (7€). As sextas-feiras e sábados são dias de francesinha, que é servida com batata e ovo (12,50€) ou sem ovo (12€).

© DR Alheira com grelos, ovo e batata

Para terminar, há sempre um docinho. Experimente sobremesas como tapioca com coulis de frutos vermelhos, bolo de chocolate húmido com gelado ou a mousse de lima. Nas opções de pastelaria encontra croissants recheados, cupcakes, donuts, brownies, pastéis de nata, bola de Berlim e bolo de arroz, entre outros.

© DR Glutenfreak

Morada: Rua da Torrinha, 86A. Telefone: 22 240 1933.

Horário: Seg-Sáb 11.00-21.00. Facebook / Instagram / Email

+ As melhores lojas que abriram no Porto em 2020

+ Leia a edição gratuita da Time Out Portugal desta semana