Golden Oldie reabriu com novos cocktails e esplanada aumentada

Prestes a comemorar o primeiro aniversário, o Golden Oldie, bar de cocktails junto ao coreto do Jardim da Cordoaria, já reabriu.

Entre as novidades estão a redução do horário (agora funciona entre as 17.00 e as 23.00), o aumento da capacidade da esplanada, com direito a espreguiçadeiras, e a instalação de separadores acrílicos no espaço interior.

Também a carta foi totalmente renovada, com sabores mais ligados ao Verão. Prove o Segredo, com Daron Calvados, cereja negra, lima kaffir e soda (9€) e acompanhe com gressinos, patê de javali com conhaque, compota de alperce, pimentos recheados com queijo creme e pickles caseiros (10€).

Entre as 19.00 e as 21.00 há Golden Hours, com cocktails seleccionados a 7€. Aproveite.

