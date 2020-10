Grande Rota da Ria de Aveiro já tem um percurso com 131 km

A pé ou de bicicleta, há um novo motivo para descobrir as paisagens da ria. O primeiro percurso da Grande Rota da Ria de Aveiro, com 131 quilómetros, já está pronto.

A Grande Rota da Ria de Aveiro vai passar por praias, rios e zonas montanhosas, atravessando 11 municípios da região de Aveiro. Num total de 560 quilómetros de extensão, está repartida em três itinerários autónomos – o primeiro percurso, com 131 quilómetros, já está sinalizado e pronto para ser percorrido a pé ou de bicicleta.

A rota, que foi oficialmente apresentada esta semana, abrange áreas classificadas de valor natural, redes de percursos pedestres, centros de BTT e ciclovias. Através de um conjunto de percursos pedestres, cicláveis e náuticos, vai permitir conhecer as paisagens da ria e os seus habitantes naturais, como os flamingos, garças, guarda-rios, ouriços-cacheiros, rãs, lontras e lagartos.

© DR Flamingos na Lagoa do Paraíso

Esta grande rota vai ter três percursos distintos, complementares entre si, que atravessam os 11 municípios que integram a CIRA (Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro): Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos.

© DR Cais da Béstida

O primeiro a ficar pronto, o Percurso Azul, envolve a ria e os seus principais canais. Com início e fim no Canal de São Roque, os seus 131 quilómetros estão divididos em seis etapas. É um trajecto circular, onde cerca de metade do percurso decorre em piso duro e o restante é em terra batida, com alguns sectores em passadiço de madeira.

Para mais tarde, fica reservada a abertura do Percurso Dourado (235 km), que circundará os territórios do interior, expandindo-se para os espaços costeiros, e do Percurso Verde (196 km), mais centrado no interior, sobretudo em zonas mais montanhosas. O projecto deverá ficar concluído em 2021 com a definição e sinalização destes dois percursos em falta. A rota pode ser feita a pé ou de bicicleta, mas algumas ligações intermodais podem ser realizadas por via náutica.

© DR Marinhas de sal em Aveiro

No site oficial da Grande Rota da Ria de Aveiro pode planear atempadamente o seu percurso.

