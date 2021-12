Há novos nomes no cartaz da nona edição do NOS Primavera Sound, que está marcada para os dias 9 a 11 de Junho de 2022, no Parque da Cidade do Porto.

Depois do cancelamento em 2020 e 2021, a nona edição do NOS Primavera Sound está agora agendada para 9 a 11 de Junho do próximo ano, no Parque da Cidade do Porto. Seis meses depois de ser apresentado grande parte do cartaz, são adicionados quatro novos nomes à programação.

Junta-se agora Grimes, que actuará em formato DJ set, as estrelas do rock alternativo Interpol, o ídolo latino Jhay Cortez e a nova estrela do Alto Minho, Chico da Tina. No cartaz estão também nomes como Nick Cave & The Bad Seeds, Beck, Pavement, Tame Impala, Little Simz, Kim Gordon, Gorillaz, Slowdive, Shellac, Dinosaur Jr., Bad Gyal, Arnaldo Antunes e King Krule.

.

Os passes gerais e os bilhetes diários para o NOS Primavera Sound 2022 estão disponíveis pelo valor de 140€ e 60€ (custos de operação não incluídos), respectivamente, em DICE e nos pontos de venda habituais (FNAC, CTT, El Corte Inglés e lojas NOS). Todos os bilhetes adquiridos para as edições canceladas de 2020 e 2021 serão válidos para o próximo ano. Para isso, é obrigatório efectuar a troca por um bilhete válido para a edição de 2022, no ponto de venda onde foi adquirido, até ao dia 31 de Dezembro de 2021.

+ Os melhores concertos no Porto este mês

+ Os melhores concertos de Natal no distrito do Porto