Grupo Cafeína abre novo restaurante italiano no Porto

Ao lado do Portarossa, o Grupo Cafeína abriu o novo restaurante Lucrécia, com propostas de inspiração italiana como as pastas frescas, os queijos e a charcutaria.

O Grupo Cafeína, constituído pelos restaurantes Cafeína, Terra, Portarossa e Casa Vasco, prepara-se para apresentar boas novidades. Além da reabertura da restauração dos vários espaços, incluindo o regresso do Cafeína (encerrado há mais de um ano para remodelações), o grupo tem alguns conceitos e novos espaços em desenvolvimento na Foz do Douro. Com vista a reforçar as suas equipas, está neste momento a recrutar mais de 50 novos colaboradores.

Uma das novidades já está de portas abertas. O empresário portuense Vasco Mourão tinha um sonho antigo de criar uma “pequena Itália” (“little Italy”) na Rua de Côrte Real, e por isso juntou um novo espaço ao já famoso Portarossa, um dos melhores restaurantes italianos do Porto. O Lucrécia abriu mesmo ao lado do Portarossa, com uma nova aposta de matriz italiana. Na carta sobressaem as pastas frescas, os queijos e a charcutaria italiana.

© DR Tábua de queijos e charcutaria

O novo conceito combina "a atmosfera intemporal dos espaços do empresário com um toque pop de ficção científica", lê-se em comunicado. Com cozinha aberta para a sala e uma esplanada, a principal aposta são as pastas recheadas artesanais e o Mozzarella Bar, com uma vasta selecção de queijos e de charcutaria italiana, vinda maioritariamente de pequenos produtores. Há também pratos clássicos que transitam do "irmão mais velho" Portarossa, como é o caso de uma pequena selecção de pizzas em forno a lenha.

© DR Pomodoro "Queen"

Nas entradas do Lucrécia há propostas como big big carpaccio de novilho com coração de burrata e salsa piemontese (11,80€), o abacate caprese com mozarela, tomate coração-de-boi e pesto (8,60€), e uns arancinis de riso com cogumelos e parmigiano reggiano DOP (5,20€). Nos pratos principais, pode experimentar o il nostro brodo di lavagante com tortellonis nero de camarão (15,80€), ou o ossobuco alla milanesa com gnocchis al burro (18,30€). Para sobremesa, a pera al limoncello com ricotta, mel e favo de caramelo (5,40€) ou o tiramisù com creme de pistácio (5,80€).

© DR Pera al limoncello

Para Vasco Mourão, “o objectivo continua a passar por consolidar a presença do Grupo Cafeína no sector da restauração, através da introdução de novos conceitos no mercado e de um posicionamento estratégico na Foz”, que além de ser historicamente a base das operações, é também “um dos principais pontos para a retoma da cidade sem grande turismo”, afirma, em comunicado.

Lucrécia di Portarossa: Rua de Côrte Real, 289. Ter 19.30-22.30, Qua-Dom 12.30-15.30 e 19.30-22.30. 226 175 288.

