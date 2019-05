Guilty abre hoje no Porto com hambúrgueres, pizzas e cocktails

Depois do K.O.B, dedicado às carnes maturadas, o chef Olivier da Costa abre hoje o segundo restaurante no Porto. Mas no Guilty, perto da Casa da Música, e que já conta com dois espaços em Lisboa, a carta é dedicada a pizzas, hambúrgueres e sobremesas gulosas.

"É um sítio para se estar à vontade, um restaurante transversal para as pessoas se sentirem guilty", explica o chef. As doses são muito generosas e os pratos tanto podem ser mais leves, como o carpaccio de polvo (10€) ou tártaro de camarão, abacate, espargos verdes, aipo e cebolinho (18€), ou mais substanciais, como o mac and cheese bolonhesa (15€), a pizza com mix de queijo, cogumelos, foie gras e rúcula (20€) e o petit gâteau de chocolate com mini Magnum ou mini Cornetto (8€)

Os hambúrgueres são o maior pecado da carta — prove o Defiant, servido entre duas tostas de queijo, cebola confitada, bacon e maionese de bacon (19€). E para lhe provar que isso é verdade, existe o desafio Big Guilty. Em que consiste? Se conseguir comer uma torre de oito double cheese e acompanhamento em uma hora, não paga (60€).

© Marco Duarte

