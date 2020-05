A área licenciada para ocupação do espaço público com esplanada subiu significativamente na última semana no Porto, especialmente na Baixa e no Centro Histórico. São 123 as esplanadas que já obtiveram autorização para o aumento da área, e o número deverá subir nas próximas semanas. A taxa de ampliação ronda os 60%, segundo dados revelados no site da autarquia.

As esplanadas reabrem hoje, 18 de Maio, com novas regras de ocupação do espaço público. Os estabelecimentos vão ter mais espaço para colocar mesas no exterior e serão autorizados novos locais onde essa ocupação não era permitida, como lugares de estacionamento, praças, pracetas e largos.

Entre os pedidos que deram entrada no Gabinete do Munícipe na semana passada, 123 estabelecimentos de restauração já obtiveram o aval da autarquia para alargar a área de instalação das suas esplanadas. Anteriormente, este exacto número de esplanadas ocupava 1360 m2 de espaço público na cidade. Ao abrigo deste novo licenciamento, flexível e transitório, a área de ocupação cresce para os 2170 m2, ou seja, mais 810 m2, o que significa um aumento próximo de 63% em menos de uma semana.

A partir de hoje, cafés, restaurantes, pastelarias e outros estabelecimentos similares estão autorizados a abrir portas e a servir clientes no interior dos espaços, mas a lotação máxima permitida no interior dos espaços é de 50%. Com este regime especial, a Câmara do Porto criou uma solução para compensar essas restrições, possibilitando o aumento da área de esplanada. A autorização de ampliação de esplanadas deverá continuar a subir nas próximas semanas.

