Há cinema gratuito ao ar livre nos jardins da Casa das Artes

A partir de 5 de Agosto, o Cineclube do Porto vai instalar-se nos jardins da Casa das Artes com uma programação dedicada às curtas-metragens. A entrada é livre, mediante levantamento de bilhete.

O ciclo "Noites de Boris" abre na quarta-feira, 5 de Agosto, com a exibição de três curtas de três realizadoras: Dia de Festa de Sofia Bost, Ruby de Mariana Gaivão e Cães Que Ladram aos Pássaros de Leonor Teles.

Na semana seguinte, o Cineclube acolhe uma programação da Casa da Animação e do festival de cinema de animação OLHO, com a exibição de curtas-metragens sob a temática “mundos admiráveis”.

No dia 19 de Agosto, poderá ver curtas do festival BEAST, dedicado ao cinema da Europa de Leste. Para fechar o mês, o Cineclube do Porto propõe uma sessão dedicada a Fernando Pessoa, com Como Fernando Pessoa salvou Portugal, de Eugène Green, e Boca do Inferno, de Luís Porto, filmada na cidade do Porto, numa sessão que contará com a presença do realizador. Consulte a programação completa.

No total, há 80 lugares sentados, mais 30 disponíveis na relva. Os bilhetes poderão ser levantados a partir das 20.30 do dia da sessão. Se chover, as sessões decorrem no interior da Casa das Artes, na Sala Henrique Alves Costa.

+ O Cineclube do Porto está de regresso à Casa das Artes

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Share the story