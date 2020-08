Há cinema na região dos vinhos verdes, entre vinhas e jardins

A Região dos Vinhos Verdes vai promover, entre 14 de Agosto e 16 de Outubro, um ciclo de cinema que vai passar por quintas de produção de vinho (Amarante, Felgueiras e Valença) e também pelo Porto. Está prevista a exibição de uma dezena de sessões, distribuídas entre vinhas e jardins.

É uma oportunidade para descobrir filmes portugueses e estrangeiros na companhia de provas de vinho verde e de experiências ao ar livre. O ciclo, com a curadoria de Daniel Ribas e Rita Morais, quer convidar a apreciar a sétima arte fora de portas.

Durante os fins-de-semana de Agosto e Setembro, a Casa do Vinho Verde, no Porto, vai exibir filmes como Homenzinhos de Ira Sachs, Verão de 1993 de Carla Simón e Tarde para morrer jovem de Dominga Sotomayor. As sessões terão lugar no anfiteatro natural do jardim, com vistas para o rio Douro. Os bilhetes custam 5€ e já podem ser comprados online.

Cinema Paraíso, de Giuseppe Tornatore, será mostrado a 14 de Agosto na Casa da Calçada Relias & Chateaux, em Amarante, e a 22 de Agosto na Adega Edmun do Val, em Valença. Aquele querido mês de Agosto, de Miguel Gomes, pode ser visto a 4 de Setembro na Adega Cooperativa de Felgueiras e a 16 de Outubro no Monverde Wine Experience Hotel. É neste hotel em Amarante que os restantes filmes em cartaz serão exibidos a 21 de Agosto e 11 de Setembro.

As sessões têm início às 21.30 e são limitadas a um máximo de 50 pessoas. Os bilhetes estão disponíveis online.

