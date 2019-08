Há dezenas de caricaturas de Cristiano Ronaldo para ver no Alameda - Shop & Spot

Dezenas de caricaturas de Cristiano Ronaldo instalam-se hoje, sexta-feira 2 (a sessão de abertura está marcada para as 18.30), no Alameda - Shop & Spot, e por lá ficam até 31 de Agosto. Os desenhos, que fazem parte do Prémio Especial de Caricatura do XVII PortoCartoon-World Festival, organizado pelo Museu Nacional da Imprensa, já estiveram expostos em Portugal, por altura da cerimónia de atribuição do nome do atleta ao Aeroporto da Madeira.

A mostra Cristiano Ronaldo na Caricatura Internacional, que poderá apreciar no Art Spot (3º piso) do centro comercial, é composta por 30 desenhos, fruto do trabalho de cartunistas de diferentes países, entre eles a Alemanha, o Brasil, a Bulgária, a Colômbia, a Escócia, a Espanha e o Irão. A galeria Art Spot foi criada na sequência de um protocolo celebrado entre o Museu Nacional da Imprensa e o Alameda, que prevê um ciclo de 12 exposições do PortoCartoon.

© Paulo Caruso (Brasil)

