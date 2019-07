‘Porto Sentido’, a exposição que retrata a essência dos bairros do Porto

O Porto é uma cidade cheia de alma, em grande parte devido a quem o habita. A exposição Porto Sentido, de Carlos Ruiz Carmona, apresenta 12 retratos de moradores de bairros municipais do Porto e está patente no Gabinete do Inquilino Municipal, na sede da Domus Social (Rua Monte dos Burgos, 12).

Ao longo de seis meses, Carlos Ruiz Carmona, cineasta e professor na Universidade Católica Portuguesa, andou pelos bairros da cidade com o objectivo de “captar a riqueza existente nos olhares dos inquilinos municipais”, pode ler-se no site da Câmara Municipal do Porto.

O artista retratou os moradores de bairros como Aldoar, Rainha Dona Leonor, Falcão, Campinas ou Carvalhido, tendo como cenário o exterior das habitações e espaços públicos envolventes. A exposição pode ser vista até ao final do ano, de segunda a sexta-feira, das 8.30 às 17.30.

+ 16 obras de arte para ver no Porto

+ Coisas grátis para fazer no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.