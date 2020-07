Há donuts gulosos e artesanais à venda no Porto

A ideia, que começou a ganhar vida depois de algumas viagens a Nova Iorque, estava na gaveta há dois anos. Mas, por falta de tempo, só agora Carlos Cunha e José Brites lançaram a Doughnuts&Co, uma marca de donuts "feitos de forma artesanal", explicam.

A funcionar apenas com entregas e take-away – esta vertente funciona no Tapas na Boca, restaurante na Rua Cândido dos Reis – há mais de uma dezena de sabores, como o recheado com tiramisù, o de caramelo salgado com crumble de chocolate, o de lima e o de doce de leite e amêndoa.

O preço à unidade é de 2,80€, mas como é difícil comer apenas um, opte antes pelas caixas de quatro (10€) ou seis unidades (15€).

A venda começa às 10.00, de quarta-feira a domingo, e termina quando o stock acabar. As encomendas devem ser feitas através do Facebook, Instagram ou pelo 22 321 6377.

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

+ Rebentos da quarentena: os novos projectos gastronómicos

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story