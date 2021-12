As exposições são inauguradas este sábado na Galeria Municipal do Porto, nos jardins do Palácio de Cristal. Podem ser visitadas até 13 de Fevereiro, com entrada livre.

Milena Bonilla, 'Seed will sprout a flower that does not wither, neither can be put on trial' (2019)

A partir deste sábado, 11 de Dezembro, a Galeria Municipal do Porto conta com dois novos projectos expositivos. “Erro 417: Expectativa Falhada”, com curadoria de Marta Espiridião, e “A Hora Antes do Pôr-do-Sol”, da artista Milena Bonilla, com curadoria de Juan Luis Toboso, podem ser vistos, com entrada gratuita, até 13 de Fevereiro de 2022.

“Erro 417: Expectativa Falhada” debruça-se sobre “noções de falhanço e sucesso, em particular na relação com o contexto económico capitalista e as diversas condicionantes estruturais, como a etnia, o género ou a condição social”, lê na nota de imprensa. Enquanto “ferramenta de resistência contra-hegemónica”, procura questionar modelos pré-estabelecidos, trazendo propostas de artistas como Alice dos Reis, Aliza Shvarts, Ana Hipólito, Carlota Bóia Neto, Catarina Real, Daniela Ângelo, Elisa Azevedo, Gisela Casimiro, Hilda de Paulo, Jota Mombaça, Odete e Xavier Paes.

Em “A Hora Antes do Pôr-do-Sol”, Milena Bonilla parte dos ensaios e cartas da filósofa e economista Rosa Luxemburgo para propor a construção de “um imaginário situado entre o passado e o presente, cruzando literatura, botânica, referências históricas e mitologias colectivas”. Explora não só o arquivo como ferramenta de questionamento artístico, mas também de interpretação da história, enquanto instrumento de uma memória colectiva.

Rua D. Manuel II (jardins do Palácio de Cristal). Ter-Dom 10.00-18.00. Grátis

