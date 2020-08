Há fado à mesa do Maus Hábitos, com jantares intimistas

Em Agosto, o fado regressou ao Maus Hábitos em forma de jantar intimista. O anfitrião é o fadista portuense Miguel Bandeirinha, que será acompanhado por André Mariano na guitarra portuguesa e Rafael Carvalho Jr. na guitarra clássica. A cada noite trará um novo convidado, como Carla Cortez (22 de Agosto) e o acordeonista Arnaldo Fonseca (29 de Agosto).

O jantar foi especialmente concebido para a ocasião, em torno da gastronomia típica portuguesa. Para entrada, servem-se enchidos e queijos e para prato principal há lascas de bacalhau com grão-de-bico, couve salteada e crocante de broa, ou pernil assado com arroz de açafrão. Para sobremesa, pode optar entre o brownie de chocolate negro ou o gelado artesanal. Já pode reservar os jantares dos dias 22 e 29 de Agosto, ao preço de 44€ por duas pessoas.

Mas há mais cultura à mesa do Maus Hábitos durante este mês. As terças continuam a dar espaço ao imaginário poético-literário de Ana Deus, as quintas trazem diferentes nomes da nova música nacional como LaBaq (20 de Agosto) e Maria Callapez (27 de Agosto) e às sextas é a vez da rubrica Comédia à Mesa, com curadoria do comediante Ricardo Couto, a quem se junta Fábio Pascoal (21 de Agosto) e André Dias (28 de Agosto). Não perca ainda as sessões de cinema, os DJ sets na esplanada nas tardes de sábado e as exposições.

O Maus Hábitos está aberto das 12.00 às 23.00, de terça a sábado, e ao domingo das 12.00 às 16.00, estando o restaurante Vícios de Mesa em serviço contínuo.

