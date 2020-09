Há festa da cerveja na Nortada

Não precisa de ir à Alemanha para ter um cheirinho da Oktoberfest. A Fábrica da Nortada, no Porto, acolhe a sua versão deste típico festival alemão, adaptado a estes tempos, com muita música, salsichas e litros de cerveja, até 2 de Outubro.

Com todas as medidas de segurança, para que se divirta à grande e à alemã, os brindes de caneca vão estar de volta com preços especiais, com um menu especial e com música tradicional alemã.

O menu Oktoberfest (8€) inclui entrada (pretzel caseiro), prato principal (wiener schnitzel ou misto de salsichas Frankfurter com batata palito) e bebida (Vienna Lager de 40cl). Os campeões da cerveja podem optar pela caneca de 1 litro de Vienna Lager (6€). Para sobremesa (3€), um apfelstrudel com licor de amêndoa e gelado de baunilha.

Não é necessário fazer reserva prévia, mas quem preferir pode fazê-lo através do email reservas@fcportuense.pt ou do The Fork.



