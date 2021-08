Há mais concertos à luz das velas para ver nos próximos tempos

O Ateneu Comercial do Porto e os jardins do Pestana Palácio do Freixo foram os locais escolhidos para estes concertos.

Os concertos intimistas à luz das velas, também chamados de Candlelight, têm feito parte da agenda dos portuenses nos últimos tempos e, recentemente, foram anunciadas novas datas. A 12 de Agosto a música chega aos jardins do Pestana Palácio do Freixo e a 8 de Setembro ao Ateneu Comercial do Porto.

Caso não esteja familiarizado com este conceito, fique a saber que são concertos instrumentais, à luz das velas, que ocupam espaços únicos, em diferentes cidades e países, como o Pestana Palácio do Freixo.

Os jardins do hotel de luxo, com vista privilegiada para o rio Douro, vão ser o palco de um programa musical - interpretado pelo Quarteto de Cordas Impetus - que inclui músicas das mais importantes bandas sonoras de longas-metragem de animação, como por exemplo, "Let It Go", "Into the Unknow" e "All Is Found", dos filmes Frozen e "Colours of the Wind", um clássico do Pocahontas.

O concerto no dia 12 de Agosto acontece às 21.30, tem duração de uma hora e a abertura das portas acontece 30 minutos antes do início de cada espectáculo.

Para o Ateneu Comercial do Porto está marcado um concerto do Quarteto de Cordas ADLIB String, que vai dar destaque a alguns temas das mais conhecidas bandas sonoras do cinema, como "City of Stars" (La La Land), de Justin Hurwitz; "Now We Are Free" (Gladiador), de Hans Zimmer; ou "La Valse d’Amélie" (Amélie), de Yann Tiersen.

Acontece a 8 de Setembro e o público tem a oportunidade de escolher entre duas sessões, para assistir a este espectáculo, uma às 19.30 e outra às 21.15. Cada concerto tem duração de uma hora e, tal como no caso anterior, as portas abrem 30 minutos antes da música começar.

Os bilhetes para estes e outros eventos Candlelight estão à venda online e os preços começam nos 15€.

