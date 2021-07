As melhores obras de Vivaldi serão tocadas por um quarteto de cordas no terraço do Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, na noite de 24 de Julho.

O terraço do Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões vai ser o palco de um concerto especial. Algumas das obras mais famosas de Vivaldi serão tocadas por um quarteto de cordas à luz das velas, em ambiente intimista e ao ar livre, com vista para o mar.

O espectáculo acontece na noite de 24 de Julho, às 21.30, com a duração de uma hora. As portas abrem 30 minutos antes e não será permitida a entrada no recinto após o seu encerramento. Dependendo da zona escolhida, com maior ou menor visibilidade, os bilhetes podem custar entre 20€ a 40€ – já podem ser comprados online.

Será apenas permitida a entrada a maiores de oito anos e os menores de 16 anos deverão ser acompanhados por um adulto. O local não é acessível para pessoas em cadeiras de rodas.

Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões. Sáb 24 Julho, 21.30. 20-40€

