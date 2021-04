Já pode voltar a visitar o Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões

Para celebrar a reabertura do espaço, as visitas guiadas, ao domingo, são gratuitas até ao fim do mês.

O Terminal de Cruzeiros de Leixões é uma das atracções mais bonitas e interessantes que surgiu nos últimos anos – foi inaugurado em 2015. Agora, com o início da terceira fase de desconfinamento, foi anunciada a reabertura do espaço a visitas do público que, até ao fim do mês, são gratuitas.

As visitas guiadas pelo edifício acontecem todos os domingos, divididas entre três horários (10.15, 11.15 e 12.15). Os grupos têm uma lotação máxima de 15 participantes, para que garantir que todas as regras de segurança e higiene são cumpridas.

Além disso, o terminal também está aberto para receber visitas de grupo, previamente marcadas, a qualquer dia da semana – basta enviar um email para cruise.porto@apdl.pt.

O acesso ao edifício tem um custo de 5€ para adultos e de 3,50€ para pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, e portadores de cartão de estudante ou de cartão jovem. Para as crianças até aos 12 anos, a entrada é gratuita. Também existe a possibilidade de adquirir um bilhete de família por 14€.

