Há mais de 100 tipos de cervejas artesanais para provar no World of Wine até domingo

O mundo do vinho deu lugar à cerveja. O World of Wine, em Vila Nova de Gaia, recebe entre 19 e 22 de Maio, a 2º edição do Festival Craft. Ao longo de quatro dias, 20 emblemáticos cervejeiros vão dar a provar e a conhecer mais de 100 tipos de cervejas artesanais diferentes, todas de produção nacional.

A Burguesa, a Colossus, a Sovina, a Post Scriptum e a Nortada do Grande Porto; a Dois Corvos e a Oitava Colina de Lisboa; a minhota Letra e a Vadia de Oliveira de Azeméis são algumas das cervejeiras presentes, que vão estar a vender cerveja a copo, com valores a rondar entre os 2€ e os 5€.

©DR Festival Craft

Além de muita bebida, animação também não vai faltar. Ao final do dia há actuações de DJ’s. Tiago Afonso, Dayo, Check Mike, DJ Aviers, André Regadas e Simone serão os artistas responsáveis por animar o ambiente. No domingo, conte ainda com uma participação especial do Porto Cello Festival, que leva “The Old World Blues” e outros artistas convidados para uma Jam Session.

Para que o álcool não caia em estômago vazio e não aconteçam desgraças, haverá pelo recinto muitos petiscos para matar a fome aos visitantes. O evento é de entrada livre e o consumo de cervejas é feito mediante a compra do copo do evento (2€) e de uma pulseira para pagamentos cashless (2€).

