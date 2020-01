Há mais lugares pagos e novas regras de estacionamento na Foz, Aviz e Pinheiro Manso

A partir desta segunda-feira 27 há mais lugares de estacionamento pago nas zonas da Foz, Aviz e Pinheiro Manso. Foram implementadas novas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada (ZEDL), sujeitas a pagamento, mas há também um estatuto especial para residentes com avenças mensais que entra em vigor.

Com as novas regras implementadas, o estacionamento passa a ser limitado a apenas duas ou quatro horas, de acordo com a informação disponível em cada máquina de pagamento. Foi também estabelecida uma taxa de 0,40€/hora. Há, no entanto, uma solução para moradores. A autarquia disponibiliza avenças para residentes, que podem ser solicitadas no gabinete do munícipe até a um máximo de três lugares por casa.

"As medidas vêm assim contribuir para a gestão integrada da mobilidade na cidade e ajudar a reduzir o estacionamento abusivo na via pública, estando alicerçadas em estudos de mobilidade com vista a promover o maior uso do transporte público, melhorar as condições do espaço público e, em simultâneo, as condições para a deslocação pedonal e ciclável", explica a Câmara Municipal no seu portal de notícias.

A Avenida da Boavista ou a Rua do Passeio Alegre, na Foz, a Rua de Pedro Homem de Melo, no Aviz, ou a Rua de Mota Pinto, no Pinheiro Manso, são algumas das ruas onde o estacionamento deixa de ser gratuito. Esteja atento.

