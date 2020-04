Há mais máscaras reutilizáveis certificadas à venda online

As máscaras produzidas pela Adalberto em Rebordões (Santo Tirso) já podem ser compradas na loja online da marca MO por 10€. Esta semana deverão também chegar às lojas físicas do Continente e da Well’s.

É uma máscara social de nível 2, custa 10€ e para já está disponível em preto e em tamanho único na loja online da MO. Brevemente serão disponibilizadas mais cores. A máscara MOxAd-Tech foi concebida para proteger de contaminações externas, com quatro camadas de protecção. De acordo com a marca, possui "um tecido com propriedades antimicrobianas, agindo como um escudo contra vírus e bactérias (99% de eficácia)" e um acabamento que mantém a sua eficácia "até 50 lavagens". Possui ainda um tratamento repelente à água que impede a fixação de gotículas no tecido e tem certificações da OEKO-Tex, REACH e CITEVE.

A máscara resultou de uma parceria entre a Sonae Fashion, a têxtil Adalberto, o CITEVE (Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário), o Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa e a Universidade do Minho, num projecto nacional e inovador a nível mundial, para desenvolver uma máscara têxtil reutilizável à prova de vírus e bactérias. O site oferece mais informações sobre o funcionamento da máscara e as certificações.

Além da máscara, está também à venda uma gola de protecção, concebida para proteger de contaminações externas. Custa 10€ e é fabricada com tecido de propriedades antimicrobianas, agindo como um escudo contra vírus e bactérias e mantendo a sua eficácia até 50 lavagens.

