Há mais quatro estabelecimentos ao abrigo do Porto de Tradição

A centenária Moldursant é agora um estabelecimento protegido no âmbito do programa Porto de Tradição

A lista de estabelecimentos protegidos no âmbito do Porto de Tradição, programa municipal que visa preservar a identidade histórica do centro da cidade, acaba de aumentar.

Desde esta segunda-feira que a lista inclui a centenária Moldursant, na Rua da Picaria, o restaurante chinês King Long, no Largo Tito Fontes, a Livraria José Alves, na Rua de Avis, e a Liga Portuguesa de Profilaxia Social, na Rua de Santa Catarina, contando assim com 92 instituições protegidas.

Este ano, somam-se assim 11 estabelecimentos, depois de entradas como a Leitaria da Quinta do Paço, Café Aviz, Casa dos Neves, Peninsular – Papelaria & Artes Gráficas, UNICEPE – Cooperativa Livreira de Estudantes do Porto, Pedro dos Frangos e Retina Óptica.

